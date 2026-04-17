Король Швеции посетил Украину впервые за 14 лет Зеленский сообщил о прибытии короля Швеции на Украину

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи с монархом во Львове.

Сроки визита и его повестка не раскрываются. Примечательно, что это первый приезд шведского короля на Украину за последние 14 лет.

Ранее Зеленский заявил, что спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Киев. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Осло, где встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Кроме того, может приехать республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

До этого президент Украины пожаловался, что переговоры по урегулированию превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.