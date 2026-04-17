17 апреля 2026 в 15:08

Король Швеции посетил Украину впервые за 14 лет

Зеленский сообщил о прибытии короля Швеции на Украину

Король Швеции Карл XVI Густав Король Швеции Карл XVI Густав Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Король Швеции Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видео встречи с монархом во Львове.

Сроки визита и его повестка не раскрываются. Примечательно, что это первый приезд шведского короля на Украину за последние 14 лет.

Ранее Зеленский заявил, что спецпосланник главы США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер приедут в Киев. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Осло, где встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере. Кроме того, может приехать республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

До этого президент Украины пожаловался, что переговоры по урегулированию превратились в «Санта-Барбару» на фоне конфликта США с Ираном. По его словам, американцы хотят провести встречу в Вашингтоне, поскольку опасаются вылетать в другие страны, а делегация России предлагает Швейцарию или Турцию.

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Радоницу предложили сделать оплачиваемым выходным днем на территории России
Любимова рассказала россиянам, как пройдет «Библионочь» в этом году
«Человек с низким IQ»: Трамп жестко набросился на Такера Карлсона
Мэр Соликамска сообщил детали смертельного ДТП с автобусом
Путин ужесточил контроль за товарами из ЕАЭС с 2026 года
В Китае назвали предупреждение Медведева Европе шоком для всего мира
IT-эксперт объяснил, как умные телевизоры следят за россиянами
Военэксперт раскрыл неочевидную схему сотрудничества Дамаска и Киева
Бежал во Врата Ада? Погоня за убийцей в Оренбуржье, новости 17 апреля
ВСУ ранили 10-летнего ребенка в ходе атаки на Белгород
Уборщица «обчистила» московскую пенсионерку на полмиллиона рублей
Бледный сбросил 7 кг, Смирнова испугалась паука: как снимали «Папины дочки»
В Госдуме ответили на идею Молдавии избавиться от российской военной базы
Иран открыл Ормузский пролив
Юрист раскрыла простой способ вычислить «банковского» мошенника
ДНК-тест на отцовство начнут делать в российских роддомах? Подробности
Американские авианосцы близ Ирана остались без еды
Китайская компания запатентовала «туалет в автомобиле»
Несколько самолетов НАТО одновременно кружат у берегов Крыма
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

