17 апреля 2026 в 13:38

Гладков раскрыл последствия атак ВСУ на Белгородскую область

Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Вячеслав Гладков
Четыре мирных жителя пострадали в Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удары пришлись по трем муниципалитетам.

Под массированными атаками беспилотников ВСУ три муниципалитета. Ранены четыре мирных жителя, — написал глава региона.

Так, в селе Таврово дрон атаковал частное домовладение, в результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги. В городе Шебекино пострадали два человека: женщина с баротравмой и осколочным ранением плеча, а также водитель грузового автомобиля. Тем временем в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что городской житель был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Также повреждения получил автомобиль.

До этого губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и в Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
