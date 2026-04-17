Гладков раскрыл последствия атак ВСУ на Белгородскую область

Четыре мирных жителя пострадали в Белгородском и Шебекинском округах в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удары пришлись по трем муниципалитетам.

Так, в селе Таврово дрон атаковал частное домовладение, в результате удара мужчина получил осколочное ранение ноги. В городе Шебекино пострадали два человека: женщина с баротравмой и осколочным ранением плеча, а также водитель грузового автомобиля. Тем временем в селе Новая Таволжанка мужчина получил минно-взрывную травму и множественные слепые осколочные ранения ног, рук и грудной клетки.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщал, что городской житель был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ. По его словам, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Также повреждения получил автомобиль.

До этого губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в Ленинградской области число сбитых беспилотных летательных аппаратов увеличилось до семи. В результате падения обломков зафиксированы повреждения в районе Пулковских высот и в Выборгском районе. По предварительной информации, пострадавших нет.