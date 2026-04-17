Стало известно о состоянии мальчика, выпавшего из окна школы в Казани

Младшеклассник, который выпал из окна школы №98 в Казани, находится в стабильном состоянии средней тяжести, пишет «Татар-информ» со ссылкой на Минздрав Татарстана. Мальчик упал с высоты третьего этажа.

В больнице у ребенка диагностировали ушибы и переломы. Как отметили в ведомстве, мальчик пока останется в учреждении и продолжит получать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Сочи ребенок сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил после падения. Инцидент произошел на улице Учительской.

До этого в Московской области жители поселка Октябрьский спасли ребенка, который выпал из окна. Малыш оказался на козырьке дома, где двое мужчин помогли ему безопасно спуститься на землю.

