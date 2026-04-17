Врачи попытались спасти жизнь выпавшего из окна трехлетнего ребенка

Выпавшего из окна в Петербурге ребенка ввели в медикаментозную кому

Медики ввели в медикаментозную кому трехлетнего мальчика, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге, сообщил канал «78». Отмечается, что ребенок не может дышать самостоятельно.

По информации медиков, малыша подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. У ребенка серьезный ушиб легких, врачи пока не делают прогнозов.

Журналисты сообщили, что инцидент с падением случился на Ключевой улице. В квартире, расположенной на четвертом этаже была бабушка. По информации канала, она занималась делами на кухне, а когда пришла на шум в комнату, ребенка уже не было.

