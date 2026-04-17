17 апреля 2026 в 12:22

Врачи попытались спасти жизнь выпавшего из окна трехлетнего ребенка

Выпавшего из окна в Петербурге ребенка ввели в медикаментозную кому

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Медики ввели в медикаментозную кому трехлетнего мальчика, выпавшего из окна в Санкт-Петербурге, сообщил канал «78». Отмечается, что ребенок не может дышать самостоятельно.

По информации медиков, малыша подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. У ребенка серьезный ушиб легких, врачи пока не делают прогнозов.

Журналисты сообщили, что инцидент с падением случился на Ключевой улице. В квартире, расположенной на четвертом этаже была бабушка. По информации канала, она занималась делами на кухне, а когда пришла на шум в комнату, ребенка уже не было.

До этого в Московской области жители поселка Октябрьский спасли ребенка, который выпал из окна. Малыш оказался на козырьке дома, где двое мужчин помогли ему безопасно спуститься на землю. Один из прохожих забрался на козырек и передал ребенка другому, находившемуся внизу, после чего малыша забрали медики.

Также в Сочи ребенок сорвался с седьмого этажа недостроенного здания и выжил после падения. Инцидент произошел на улице Учительской вечером. Спасатели прибыли на место в кратчайшие сроки, оценили состояние ребенка и достали его из труднодоступного участка здания. После этого пострадавшего аккуратно транспортировали и передали медикам.

ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России
ОПГ с несовершеннолетними зарабатывала на близких погибших бойцов СВО
В Госдуме объяснили, как будет работать больничный для самозанятых
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
