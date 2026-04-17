Пентагон уведомил Минобороны Литвы, что поставки американских боеприпасов могут быть отсрочены, сообщили в литовском военном ведомстве агентству Reuters. Причиной назван конфликт на Ближнем Востоке.

Речь идет о боеприпасах, которые Вильнюс ранее закупил у США. Подробности сделки и конкретные сроки задержек не приводятся.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у ВСУ наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда». Он отметил, что США уделяют Киеву все меньше внимания в свете конфликта с Ираном.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что сейчас Украина пытается усилить атаки на российские тылы, чтобы заинтересовать американцев и выбить для себя дефицитные ракеты. Однако, по мнению специалиста, США вряд ли «клюнут» на эту наживку.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что конфликт на Украине может завершиться в течение месяца, если Европа тоже прекратит помощь Киеву. По его словам, капитуляция ВСУ станет лишь вопросом времени на фоне дефицита боеприпасов и военной техники.