Дело о покушении на убийство 30-летней давности раскрыли в Петербурге

Подозреваемого в покушении на убийство адвоката задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали адвоката, подозреваемого в покушении на убийство, совершенном в 1997 году, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Преступление удалось раскрыть спустя 29 лет благодаря системной работе следователей.

В Санкт-Петербурге задержан адвокат, подозреваемый в покушении на убийство мужчины в 1997 году. <...> Так, расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины в 1997 году (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — в редакции ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ), — говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 октября 1997 года злоумышленник устроил засаду в парадной дома на улице Уточкина и выстрелил в знакомого не менее четырех раз. Посчитав жертву убитой, он скрылся, но мужчина выжил — ему своевременно помогли медики.

Ранее москвича, обвиняемого в убийстве собственного сына в квартире в Товарищеском переулке, заключили под стражу. По данным СК Москвы, мужчина скончался на месте. По версии следствия, во время бытовой ссоры обвиняемый взял ружье ИЖ-12 и выстрелил как минимум один раз в сына 1973 года рождения.