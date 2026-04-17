Наступление ВС РФ на Харьков 17 апреля: лютые удары, заградотряды в Зыбино

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 апреля 2026 года, как продвигается наступление, что происходит в районе Волчанска и Купянска, как заградотряды ВСУ добивают дезертиров?

Наступление ВС России на Харьков 17 апреля, лютые удары

Российские бойцы с ожесточенными боями отодвигают украинские формирования от государственной границы, ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Казачьей Лопани, Терновой, Лосевки, Рубежного, Григоровки, сел Уды и Землянки, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Липцевском направлении — без существенных изменений. Артиллеристы, подразделения РХБЗ и операторы БПЛА „северян“ наносили удары по ранее вскрытым целям противника. На Волчанском — ожесточенные боевые действия продолжаются в лесополосах восточнее Симиновки и Верхней Писаревки», — уточнил источник.

«Смерть с небес», «Лютые удары», — комментируют сообщение пользователи Сети.

По сведениям канала, стрелковые бои идут в селе Зыбино, командование ВСУ запретило подразделениям 113-й бригады теробороны отступать, несмотря на колоссальные потери и отсутствие припасов. Попытки бегства пресекаются заградительными отрядами нацгвардии Украины, подчеркнули авторы.

Позднее «Северный ветер» заявил, что российские войска освободили Зыбино.

«На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 300 метров», — говорится в сообщении.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru

Источник со ссылкой на некрологи утверждает, что потери 3-й тяжелой мехбригады в районе села Амбарного вынудили командование ВСУ доукомплектовать подразделение пограничниками из элитного львовского 7-го погранотряда, задействованного на границе с Польшей.

На исходе суток у ВСУ более шести десятков убитых в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, утверждает «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ оказывают давление на оборону ВСУ в восточной части Ковшаровки. Продолжаются контратаки ВСУ в районе Куриловки. На Волчанском направлении российские войска занимают новые позиции южнее Старицы. Идут бои в районе Верхней Писаревки», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что в Купянске стороны обмениваются артиллерийскими и авиационными ударами. Командование ВСУ перебрасывает часть купянского гарнизона в район Волчанска, чтобы сдержать там продвижение российских сил, отметил политик. На восточном берегу Оскола украинские войска пытаются малыми силами контратаковать в районе Куриловки, добавил он.

«На Харьковском участке ВС РФ заняли новые позиции к югу от Старицы. Также бои идут в лесах у Верхней Писаревки. После освобождения Волчанских Хуторов наши бойцы продвинулись вдоль границы напротив Марьино и Красного, обойдя с севера несколько сел, лежащих вдоль русла реки Волчья», — заключил Царев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 апреля: где сбои в России

Успешное наступление у Красного Лимана: успехи ВС РФ к утру 17 апреля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 апреля