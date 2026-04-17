Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 апреля: где сбои в России

Сегодня, 17 апреля, мобильный интернет не работает в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 17 апреля

Множество жалоб о сбоях мобильного интернета поступают от российских пользователей на мониторинговые ресурсы ежедневно. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет около 500 на момент публикации.

Жалобы поступают из Ханты-Мансийского АО, Москвы, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской, Иркутской, Нижегородской, Курганской, Самарской областей, Красноярского, Приморского краев, Новосибирской, Оренбургской областей, Карелии и других регионов.

Почему не работает мобильный интернет 17 апреля

Сбои или отключения мобильного интернета зачастую происходят в период угрозы БПЛА. Меры необходимы для противодействия беспилотникам, которые могут поддерживать сообщение с центром управления посредством базовых станций, объяснили специалисты.

Интернет отключают для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ограничения вводят по сигналам безопасности специально обученные силовые структуры, заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что поводом могут выступать не только атаки БПЛА, но и другие угрозы безопасности, которые могут фиксировать спецслужбы.

Когда мобильный интернет заработает в обычном режиме

По словам Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Право вводить или снимать ограничения делегировано ФСБ по указу президента, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов. Решение об отмене ограничений, по его словам, будет приниматься исходя из обстановки в целом по стране, а не в отдельном регионе.

«Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. <...> Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно», — добавил Толстоносов.

Какие сайты работают без интернета

При отключении мобильного интернета можно подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев в полном доступе работают сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков, сервисы дистанционного непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) и другие.

Остаются доступными звонки, СМС-сообщения и вызовы экстренных служб.

