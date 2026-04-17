Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:16

Минобороны показало кадры ночного старта «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ночной старт был осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил 17 апреля в 02:17 по московскому времени. На кадрах запечатлен момент отрыва ракеты от стартового стола и ее уход в небо над Архангельской областью.

В ведомстве уточнили, что пуск проведен в интересах Минобороны. Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на целевую орбиту группу космических аппаратов. В расчетное время спутники были приняты на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее Космические войска также провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск в интересах российского военного ведомства. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.

Власть
Минобороны
ракетные запуски
видео
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.