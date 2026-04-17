Минобороны показало кадры ночного старта «Союза-2.1б» с космодрома Плесецк

Минобороны России опубликовало кадры пуска ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ночной старт был осуществлен боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил 17 апреля в 02:17 по московскому времени. На кадрах запечатлен момент отрыва ракеты от стартового стола и ее уход в небо над Архангельской областью.

В ведомстве уточнили, что пуск проведен в интересах Минобороны. Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на целевую орбиту группу космических аппаратов. В расчетное время спутники были приняты на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. С аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее Космические войска также провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск состоялся в пятницу, 3 апреля, в 09:28 мск в интересах российского военного ведомства. Ракету среднего класса запустил боевой расчет космических войск Воздушно-космических сил.