Мишустин обозначил задачи, стоящие перед российской медициной

Перед российской медициной стоят новые задачи, а ориентиры для этой сферы определены президентом РФ Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводятся на сайте правительства, в стране следует усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями.

Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию, — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, также в российскую медицину необходимо внедрять инновационные методики. К приоритетным направлениям он также отнес формирование системы долголетия.

Ранее Мишустин сообщил о существенном расширении перечня высокотехнологичных медицинских услуг. Речь шла о манипуляциях, доступных россиянам бесплатно. Глава кабмина подчеркнул, что государственная система здравоохранения успешно совершенствует лекарственное обеспечение.