17 апреля 2026 в 12:17

Мишустин обозначил задачи, стоящие перед российской медициной

Мишустин призвал усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями в России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Перед российской медициной стоят новые задачи, а ориентиры для этой сферы определены президентом РФ Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводятся на сайте правительства, в стране следует усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями.

Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию, — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, также в российскую медицину необходимо внедрять инновационные методики. К приоритетным направлениям он также отнес формирование системы долголетия.

Ранее Мишустин сообщил о существенном расширении перечня высокотехнологичных медицинских услуг. Речь шла о манипуляциях, доступных россиянам бесплатно. Глава кабмина подчеркнул, что государственная система здравоохранения успешно совершенствует лекарственное обеспечение.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА раскрыл, попадет ли «Балтика» в тройку призеров РПЛ
Голикова указала на проблему с врачами и медперсоналом в России
Гаджиев: армяно-азербайджанский конфликт остался в прошлом
ВСУ остались без боеприпасов в преддверии битвы за Зыбино
Генерал заявил, что конфликт на Украине может закончиться в течение месяца
Названа «вторая крупная ошибка», к которой подстрекают Трампа
«Не трещина, но пропасть»: Пушков указал на точку разрыва у Франции и США
В Кузбассе задержали трех человек, выдававших себя за полицейских
«Мы загоним в каменный век»: Пушков напомнил о целях Трампа в Иране
На Запорожской АЭС раскрыли причину ночного блэкаута
Экс-принца попросили отказаться от звания почетного гражданина Лондона
«Силы не равны»: Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»
Президент ФИФА анонсировал нововведение в финале ЧМ-2026
Офтальмолог дала простые советы, как сохранить здоровье глаз
Черниговская ТЭЦ экстренно прекратила работу
В MAX сообщили о взрывном росте активности пользователей
Магнитные бури сегодня, 17 апреля: что завтра, головные боли, давление
«Двое суток в блэкауте»: Яшина об обстановке на ЗАЭС и в Энергодаре
В США рассказали о пропаже ученых, изучавших НЛО и ядерную физику
В ООН оценили правовые основания для введения пошлин в Ормузском проливе
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Семья и жизнь

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Семья и жизнь

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

