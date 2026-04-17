Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 12:27

Россияне стали получать больше высокотехнологичных услуг по ОМС

Мишустин заявил о расширении списка бесплатных высокотехнологичных услуг по ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о существенном расширении перечня высокотехнологичных медицинских услуг, доступных гражданам бесплатно. Соответствующее приветствие участникам коллегии Минздрава зачитал глава ведомства Михаил Мурашко, передает корреспондент NEWS.ru.

В России растет и перечень видов высокотехнологичного лечения, которое граждане могут пройти бесплатно по полису ОМС. Все это стало возможным в том числе благодаря слаженным действиям команды министерства и медицинского сообщества в целом, — отметил российский премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что государственная система здравоохранения успешно внедряет новые методы лечения и совершенствует лекарственное обеспечение. Особый акцент в обращении был сделан на развитии отечественной фармацевтики и профессионализме врачей: в стране уже создаются уникальные препараты, необходимые для борьбы с самыми тяжелыми заболеваниями.

Также премьер-министр заявил, что перед российской медициной стоят новые задачи, ориентиры для этой сферы определены президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в стране следует усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.