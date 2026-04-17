Россияне стали получать больше высокотехнологичных услуг по ОМС Мишустин заявил о расширении списка бесплатных высокотехнологичных услуг по ОМС

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о существенном расширении перечня высокотехнологичных медицинских услуг, доступных гражданам бесплатно. Соответствующее приветствие участникам коллегии Минздрава зачитал глава ведомства Михаил Мурашко, передает корреспондент NEWS.ru.

В России растет и перечень видов высокотехнологичного лечения, которое граждане могут пройти бесплатно по полису ОМС. Все это стало возможным в том числе благодаря слаженным действиям команды министерства и медицинского сообщества в целом, — отметил российский премьер.

Глава кабмина подчеркнул, что государственная система здравоохранения успешно внедряет новые методы лечения и совершенствует лекарственное обеспечение. Особый акцент в обращении был сделан на развитии отечественной фармацевтики и профессионализме врачей: в стране уже создаются уникальные препараты, необходимые для борьбы с самыми тяжелыми заболеваниями.

Также премьер-министр заявил, что перед российской медициной стоят новые задачи, ориентиры для этой сферы определены президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, в стране следует усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями.