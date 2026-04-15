15 апреля 2026 в 09:55

Тело достали из-под завалов обрушившегося Казанского порохового завода

Машина службы МЧС РФ при въезде на территорию Казанского порохового завода, где в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции Машина службы МЧС РФ при въезде на территорию Казанского порохового завода, где в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Мужчина погиб при пожаре и обрушении на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана. Тело погибшего извлекли из-под завалов ночью.

Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью, — отметили в ведомстве.

Пожар произошел вечером во вторник, 14 апреля. После возгорания здание завода частично обрушилось. Уточнялось, что травмы получили два человека, их увезли в больницу. Известно, что одна из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города в Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, был риск обрушения здания.

В Улан-Удэ задержали мужчину за мошенничество под видом военного юриста
Подмосковные аэроклубы несут серьезные убытки из-за украинских «птичек»
В Германии призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над РФ
ВСУ оставили смертоносный «хлам» при бегстве из Димитрова
Россиянам могут сделать скидку на ЖКХ при одном условии
Си Цзиньпин попросил Лаврова передать привет Путину
Появилась новая информация о контратаке ВСУ у Гуляйполя
Юрист раскрыла, что грозит за перевоз стройматериалов в пассажирском лифте
Среди россиянок вырос спрос на донорскую сперму
Тело убитого сослуживцем солдата ВСУ съели собаки
Стало известно о популярных схемах мошенников на сайтах знакомств
Вооруженный Джокер гулял у гольф-поля Трампа в Лос-Анджелесе
Захарова четко описала отношение США к союзникам по НАТО
В Сети появились кадры обысков у обманувших ФНС бизнесменов
Европейская страна может отсрочить введение виз для россиян
Россиянам назвали возраст, в котором чаще всего начинается деменция
Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири
Прокуратура нашла массовые нарушения в нацпарке и заповеднике Сочи
Россиян предупредили о невероятных штрафах за клевету в переписке
Россияне внезапно подняли продажи одного алкогольного напитка
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
