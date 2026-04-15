Тело достали из-под завалов обрушившегося Казанского порохового завода

Машина службы МЧС РФ при въезде на территорию Казанского порохового завода, где в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции

Мужчина погиб при пожаре и обрушении на Казанском пороховом заводе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана. Тело погибшего извлекли из-под завалов ночью.

Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью, — отметили в ведомстве.

Пожар произошел вечером во вторник, 14 апреля. После возгорания здание завода частично обрушилось. Уточнялось, что травмы получили два человека, их увезли в больницу. Известно, что одна из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города в Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, был риск обрушения здания.