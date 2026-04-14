Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе

При пожаре на пороховом заводе в Казани, предварительно, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Татарстана. Возгорание произошло во вторник, 14 апреля. Здание частично обрушилось.

Предварительно, двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани, — сообщили в ведомстве.

В медучреждении сообщили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи.

