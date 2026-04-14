Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе

14 апреля 2026 в 19:57

Два человека пострадали при пожаре на Казанском пороховом заводе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
При пожаре на пороховом заводе в Казани, предварительно, пострадали два человека, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава Татарстана. Возгорание произошло во вторник, 14 апреля. Здание частично обрушилось.

Предварительно, двое пострадавших различной степени тяжести госпитализированы в республиканскую клиническую больницу и городскую клиническую больницу № 7 Казани, — сообщили в ведомстве.

В медучреждении сообщили, что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают две бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что 10 человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи. Второй пациент также находится под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное.

До этого стало известно, что во Владикавказе ввели режим ЧС после взрыва в центре города в Партизанском переулке. Глава города Вячеслав Мильдзихов добавил, что зона ЧС оцеплена и действует пропускной режим. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйло, был риск обрушения здания.

