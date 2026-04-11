11 апреля 2026 в 10:41

Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе

Десять пострадавших при взрыве во Владикавказе остаются в больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десять человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В больницах республики остаются десять человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. <…> Один из них — в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент также под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное, — говорится в сообщении.

Ранее во Владикавказе возобновились работы на месте взрыва склада с пиротехникой: спасатели и сотрудники коммунальных служб под координацией оперативного штаба приступили к разбору завалов. До этого специалисты МЧС России локализовали возгорание в столице Северной Осетии.

До этого появилась информация о приостановке работ на месте взрыва. По словам главы Северной Осетии Сергей был риск обрушения здания. Он отметил, что утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов.

Россия
Северная Осетия
Владикавказ
взрывы
пострадавшие
МЧС раскрыло, сколько спасателей устраняют последствия паводков в Дагестане
Повар рассказал о питании космонавтов на орбите
Житель Запорожской области попал в больницу после атаки ВСУ
Британию предупредили о серьезных рисках после угроз России
Раскрыты новые тренды на Пасху вместо традиционных куличей и яиц
Доброволец рассказал, как эвакуировали спасенных на Камчатке туристов
Путин объяснил принятие в России закона о виноградарстве
Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 апреля: где сбои в России
Два микрорайона Энергодара погрузились во тьму
На Западе удивились заявлению Мелании Трамп об Эпштейне
Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе
Появилось видео приземления корабля лунной миссии Artemis II
В США назвали причину, по которой Иран не может открыть Ормузский пролив
Полиция спасла мальчика, которого отец на год замуровал в фургоне
Памятник звезде бейсбола повредили прямо во время открытия
Кондратьев сообщил Путину об открытии всех пляжей на Кубани в этом году
В США врачи 20 минут беседовали в палате рядом с умирающим пациентом
Российские посланцы стали участниками одного из главных чудес христианства
ВСУ «добрались» до несовершеннолетних
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
