Стали известны новые подробности о пострадавших при взрыве во Владикавказе

Десять человек, которые пострадали при взрыве во Владикавказе, остаются в больницах Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. По его словам, один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

В больницах республики остаются десять человек, пострадавших в результате ЧП во Владикавказе. <…> Один из них — в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Второй пациент также под постоянным наблюдением медиков, его состояние оценивается как стабильное, — говорится в сообщении.

Ранее во Владикавказе возобновились работы на месте взрыва склада с пиротехникой: спасатели и сотрудники коммунальных служб под координацией оперативного штаба приступили к разбору завалов. До этого специалисты МЧС России локализовали возгорание в столице Северной Осетии.

До этого появилась информация о приостановке работ на месте взрыва. По словам главы Северной Осетии Сергей был риск обрушения здания. Он отметил, что утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов.