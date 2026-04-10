Раскрыты новые детали взрыва во Владикавказе Меняйло: работы на месте взрыва во Владикавказе остановили из-за риска обрушения

Работы на месте взрыва во Владикавказе приостановлены, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, есть риск обрушения здания.

Мы не имеем права подвергать спасателей дополнительной угрозе. Поэтому на сегодня работы остановлены. Территория взята под охрану. Уже завтра утром специалисты вернутся на объект и продолжат разбор завалов, — написал Меняйло.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве во Владикавказе возросло. Пресс-служба МЧС по Северной Осетии добавила, что среди них есть один несовершеннолетний. Пострадавшие госпитализированы.

До этого двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва в центре Владикавказа. Их доставили в больницу. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. На месте также работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Также очевидец заснял огромный столб серого дыма, который видно из разных районов Владикавказа. В радиусе десятков метров от эпицентра разбросаны бетонные плиты и обломки.