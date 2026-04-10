Увеличилось число пострадавших при взрыве во Владикавказе

Увеличилось число пострадавших при взрыве во Владикавказе, передает пресс-служба МЧС по Северной Осетии. В ведомстве отметили, что теперь речь идет о восьми жителях, среди них один несовершеннолетний.

Как указано в материале, мощный хлопок произошел на складе пиротехники. В настоящий момент продолжается тушение пожара и разбор завалов. Пострадавшие госпитализированы.

Имеется информация о том, что пострадали восемь человек: семь взрослых и один ребенок. Продолжается тушение пожара и разбор завалов. Информация уточняется, — говорится в публикации.

Сообщалось, что на складе пиротехники во Владикавказе после мощного взрыва продолжается детонация пиротехники. На кадрах с места ЧП виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

До этого двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва в центре Владикавказа. Сейчас они находятся в больнице. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.