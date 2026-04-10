На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков

На складе пиротехники во Владикавказе после мощного взрыва продолжается детонация салютов, из-за чего пожарные пока не могут приступить к ликвидации возгорания, сообщает Telegram-канал Baza. На кадрах с места ЧП виден густой дым и разлетающиеся фейерверки.

По информации Telegram-канала SHOT, началась эвакуация соседних зданий — людей уводят в подвалы или просят как можно скорее покинуть опасную зону. Среди эвакуированных — сотрудники геофизической службы РАН.

В сообщении говорится, что четверых пострадавших госпитализировали, один из них находится в тяжелом состоянии. Повреждены 10 автомобилей, припаркованных возле магазина пиротехники в Партизанском переулке.