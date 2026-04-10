10 апреля 2026 в 21:46

Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован

Специалисты МЧС России успешно локализовали возгорание на складе с пиротехникой в столице Северной Осетии. Дальнейшие работы по разбору завалов были временно приостановлены сотрудниками ведомства из-за возникшей угрозы внезапного обрушения элементов здания.

Пожар локализован, — подтвердили в министерстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе возросло до восьми человек. Пресс-служба МЧС по Северной Осетии добавила, что среди них есть один несовершеннолетний. Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации Telegram-канала SHOT, сразу после пожара началась эвакуация соседних зданий. По информации источника, людей уводили в подвалы или попросили как можно скорее покинуть потенциально опасную зону.

До этого двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва в центре Владикавказа. Их доставили в больницу. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. На месте также работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин разъяснил, как искусственный интеллект меняет облик важных сфер жизни
В Пакистане озвучили, когда и где пройдут переговоры между США и Ираном
Популярный комик объяснил, почему ушел из Comedy Club
Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован
Жителей Молдавии призвали заранее отключать духовку ради экономии энергии
«Четко все делал»: звезда «Молодежки» о работе с Бондарчуком
Ле Пен провела тайный ужин с главой LVMH и другими бизнесменами
«Хотелось мировой истории»: актер Нестеренко о международном признании
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе ударила по Германии
За месяц число жертв в Ливане достигло почти 2 тыс. человек
ВСУ атаковали грузовик и убили мирных жителей
В ФРГ отменили скандальный закон, касающийся молодых мужчин
«Уже завтра»: Испания торопит Европу с созданием единой армии
В МАХ рассказали о защите данных пользователей
«Приведет к краху»: на Западе раскрыли, какой удар Иран нанес Украине
«Почему не лечите?»: Мясников пожурил россиян из-за одной опасной болезни
Экскаваторщик спас дагестанское село от подтопления
Посол России раскрыл «грязные» планы Британии, Норвегии и Украины
Unicredit дали ответ по поводу ликвидации бизнеса в России
Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

