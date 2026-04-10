Пожар на складе пиротехники во Владикавказе локализован

Специалисты МЧС России успешно локализовали возгорание на складе с пиротехникой в столице Северной Осетии. Дальнейшие работы по разбору завалов были временно приостановлены сотрудниками ведомства из-за возникшей угрозы внезапного обрушения элементов здания.

Пожар локализован, — подтвердили в министерстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе возросло до восьми человек. Пресс-служба МЧС по Северной Осетии добавила, что среди них есть один несовершеннолетний. Все пострадавшие были госпитализированы.

По информации Telegram-канала SHOT, сразу после пожара началась эвакуация соседних зданий. По информации источника, людей уводили в подвалы или попросили как можно скорее покинуть потенциально опасную зону.

До этого двух пострадавших достали из-под завалов после взрыва в центре Владикавказа. Их доставили в больницу. Врачи оценивали их состояние как тяжелое. На месте также работали бригады скорой помощи, сотрудники МЧС и правоохранительных органов.