10 апреля 2026 в 18:59

Во Владикавказе объявили режим ЧС

Мильдзихов: режим ЧС введен во Владикавказе из-за взрыва здания

Фото: МЧС РФ
Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом, произошедшим в здании в Партизанском переулке, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов в Telegram-канале. Режим ЧС действует в границах улиц Интернациональной, Маркова и Партизанского переулка.

Режим ЧС введен на территории Владикавказа в связи со взрывом здания в Партизанском переулке

Глава города сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа, которая уточняет обстановку и проводит предварительную оценку масштабов чрезвычайной ситуации. Также действует оперативный штаб. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий взрыва.

По словам главы города, специальная комиссия проведет оценку состояния инфраструктуры, чтобы определить размер ущерба и объем необходимых восстановительных работ. Зона чрезвычайной ситуации оцеплена, введен пропускной режим. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в профильных учреждениях.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту трагедии во Владикавказе. В ведомстве указали, что следователи и следователи-криминалисты приступили к осмотру места происшествия.

