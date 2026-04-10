Во Владикавказе объявили режим ЧС

Во Владикавказе введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом, произошедшим в здании в Партизанском переулке, сообщил глава города Вячеслав Мильдзихов в Telegram-канале. Режим ЧС действует в границах улиц Интернациональной, Маркова и Партизанского переулка.

Глава города сообщил, что на месте происшествия работает оперативная группа, которая уточняет обстановку и проводит предварительную оценку масштабов чрезвычайной ситуации. Также действует оперативный штаб. В настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий взрыва.

По словам главы города, специальная комиссия проведет оценку состояния инфраструктуры, чтобы определить размер ущерба и объем необходимых восстановительных работ. Зона чрезвычайной ситуации оцеплена, введен пропускной режим. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в профильных учреждениях.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту трагедии во Владикавказе. В ведомстве указали, что следователи и следователи-криминалисты приступили к осмотру места происшествия.