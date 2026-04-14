14 апреля 2026 в 19:32

На Казанском пороховом заводе случился пожар

Взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На пороховом заводе в Казани произошел серьезный пожар, в результате которого зафиксировано обрушение конструкций. Руководитель пресс-службы главы Республики Татарстан Лилия Галимова подтвердила «Татар-информу» наличие пострадавших, но их точное количество и состояние на данный момент уточняются.

В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие, — уточнила Галимова.

По информации Telegram-канала Mash Iptash, взрыв прогремел на пороховом заводе в Кировском районе, при этом пострадали три человека. Канал утверждает, что в этот момент на заводе ремонтировали трубы.

Ранее стало известно, что число умерших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло до 12 человек. Спасатели завершили поиски 6 апреля и нашли тело последнего пропавшего без вести.

До этого руководство завода «Нижнекамскнефтехим» объявило о выплате 10 млн рублей в виде компенсаций для семей погибших в результате аварии на предприятии. Каждый госпитализированный получит по 3 млн рублей.

Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

