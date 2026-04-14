На Казанском пороховом заводе случился пожар Взрыв и пожар произошли на пороховом заводе в Татарстане

На пороховом заводе в Казани произошел серьезный пожар, в результате которого зафиксировано обрушение конструкций. Руководитель пресс-службы главы Республики Татарстан Лилия Галимова подтвердила «Татар-информу» наличие пострадавших, но их точное количество и состояние на данный момент уточняются.

В Казани на пороховом заводе в результате пожара случилось частичное обрушение конструкции… Есть пострадавшие, — уточнила Галимова.

По информации Telegram-канала Mash Iptash, взрыв прогремел на пороховом заводе в Кировском районе, при этом пострадали три человека. Канал утверждает, что в этот момент на заводе ремонтировали трубы.

Ранее стало известно, что число умерших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло до 12 человек. Спасатели завершили поиски 6 апреля и нашли тело последнего пропавшего без вести.

До этого руководство завода «Нижнекамскнефтехим» объявило о выплате 10 млн рублей в виде компенсаций для семей погибших в результате аварии на предприятии. Каждый госпитализированный получит по 3 млн рублей.