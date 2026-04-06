Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 апреля 2026 в 21:38

Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло

Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске увеличилось до 12 человек

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших при взрыве на заводе в Нижнекамске возросло до 12 человек, передает Telegram-канал «112». Как пишет канал, спасатели завершили поиск и нашли тело последнего пропавшего без вести.

Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске попали на видео, которое публикует Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как рабочие в панике покидают территорию предприятия. Судя по записи, помещения, где проходила эвакуация, не пострадали.

Известно, что при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», занимающемся производством синтетических каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза, пострадали работники предприятия. Экстренные службы уже локализовали очаг возгорания и отвели персонал в безопасную зону.

На месте взрыва на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов.

Регионы
Нижнекамск
взрывы
заводы
погибшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.