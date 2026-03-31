Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 14:36

Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане

«Нижнекамскнефтехим» устанавливает число пострадавших при взрыве на заводе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», занимающемся производством синтетических каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза, пострадали работники предприятия, сообщает пресс-служба компании. ЧП случилось из-за сбоя в работе оборудования, число жертв устанавливается.

На месте работают экстренные службы, которые уже локализовали очаг возгорания и отвели персонал в безопасную зону. Специалисты лабораторий ведут замеры воздуха и заверяют, что никакой угрозы экологии или жителям города на данный момент нет.

Мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей. В Сети появились ролики от очевидцев. На кадрах можно увидеть, как дети катаются на самокатах во дворе жилого дома, вдруг раздается громкий звук, который заставил сработать автомобильные сигнализации.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что состояние тяжело пострадавшей при взрыве в жилом доме девочки стабилизировано, угрозы ее жизни нет. Глава региона добавил, что власти окажут поддержку семье ребенка. Медицинская помощь была оказана своевременно, сейчас пациентке предстоит процесс выздоровления и последующая реабилитация, заключил он.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Новые взрывы прогремели на горящем заводе в Нижнекамске
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.