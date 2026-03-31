Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане «Нижнекамскнефтехим» устанавливает число пострадавших при взрыве на заводе

При взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», занимающемся производством синтетических каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза, пострадали работники предприятия, сообщает пресс-служба компании. ЧП случилось из-за сбоя в работе оборудования, число жертв устанавливается.

На месте работают экстренные службы, которые уже локализовали очаг возгорания и отвели персонал в безопасную зону. Специалисты лабораторий ведут замеры воздуха и заверяют, что никакой угрозы экологии или жителям города на данный момент нет.

Мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей. В Сети появились ролики от очевидцев. На кадрах можно увидеть, как дети катаются на самокатах во дворе жилого дома, вдруг раздается громкий звук, который заставил сработать автомобильные сигнализации.

