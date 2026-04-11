Ирландец с топором «победил» американский военный самолет

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 18:42

Ирландец с топором повредил американский военный самолет C-130 Hercules

C-130 Hercules C-130 Hercules Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ирландец с топором повредил американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, сообщает портал Irish Examiner. Все произошло утром в субботу, 11 апреля, в ирландском аэропорту Шеннон.

Неизвестный мужчина проник на территорию аэродрома и забрался на один из американских самолетов. Топором он начал рубить крыло и фюзеляж судна. Для его задержания пришлось использовать передвижной трап. Сейчас дебошир находится под стражей в полиции. Его мотивы и обстоятельства случившегося выясняются.

После нападения служба безопасности аэропорта провела патрулирование по периметру, чтобы выяснить, как злоумышленник проник на охраняемую территорию воздушной гавани. Из-за инцидента два вылетающих рейса были задержаны, прибывающий самолет из Лурда был отправлен на стоянку.

Ранее власти Ирландии приняли решение использовать бронетехнику для обеспечения работы заправок на фоне продолжающихся протестов против высоких цен на бензин. Акции не утихают уже трое суток. В Дублине участники акции протеста на тракторах и грузовиках перекрыли ключевые транспортные артерии. От правительства требуют принятия мер по поддержке населения, а премьер страны Михаэль Мартин назвал происходящее «актом национального саботажа».

Европа
Ирландия
вандалы
самолеты
аэродромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.