Ирландец с топором «победил» американский военный самолет

Ирландец с топором повредил американский военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, сообщает портал Irish Examiner. Все произошло утром в субботу, 11 апреля, в ирландском аэропорту Шеннон.

Неизвестный мужчина проник на территорию аэродрома и забрался на один из американских самолетов. Топором он начал рубить крыло и фюзеляж судна. Для его задержания пришлось использовать передвижной трап. Сейчас дебошир находится под стражей в полиции. Его мотивы и обстоятельства случившегося выясняются.

После нападения служба безопасности аэропорта провела патрулирование по периметру, чтобы выяснить, как злоумышленник проник на охраняемую территорию воздушной гавани. Из-за инцидента два вылетающих рейса были задержаны, прибывающий самолет из Лурда был отправлен на стоянку.

Ранее власти Ирландии приняли решение использовать бронетехнику для обеспечения работы заправок на фоне продолжающихся протестов против высоких цен на бензин. Акции не утихают уже трое суток. В Дублине участники акции протеста на тракторах и грузовиках перекрыли ключевые транспортные артерии. От правительства требуют принятия мер по поддержке населения, а премьер страны Михаэль Мартин назвал происходящее «актом национального саботажа».