24 марта 2026 в 13:51

В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

Тегеран, Иран
Мохаммад Багер Зольгадр стал новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи в соцсети X. Назначение произведено с одобрения верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи и указом президента Масуда Пезешкиана.

С одобрения верховного лидера исламской революции и указом президента Мохаммад Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности, — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийства представителей руководства Ирана, включая верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, не являются нормой и не должны стать ею. Он с сожалением признал, что это реальность, в которой живет мир.

