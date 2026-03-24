В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

Мохаммад Багер Зольгадр стал новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, сообщил глава президентской администрации по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи в соцсети X. Назначение произведено с одобрения верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи и указом президента Масуда Пезешкиана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил сведения о смерти секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По его словам, это стало необходимым шагом для изменения политического курса страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что убийства представителей руководства Ирана, включая верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, не являются нормой и не должны стать ею. Он с сожалением признал, что это реальность, в которой живет мир.