25 марта 2026 в 01:08

В РФПИ озвучили, что станет с ценами на нефть при помощи Британии в Ормузе

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Попытки Великобритании помочь в разблокировке Ормузского пролива могут обернуться резким скачком цен на черное золото, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, речь может идти о $200 (16 тыс. рублей) за баррель.

Лондон до этого объявил о желании провести конференцию по безопасности, которая будет посвящена перекрытию пролива, и возглавить коалицию по данной операции. Дмитриев иронично связал перспективы британского участия с репутацией премьер-министра Кира Стармера, которую он назвал «безупречной» из-за постоянных неудач.

Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными неудачами, в итоге цены на нефть могут достигнуть $200 за баррель, — написал он.

Ранее сообщалось, что итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте, владелец контейнерного гиганта MSC, активно скупает супертанкеры на фоне блокировки Ормузского пролива. Через посредника в лице южнокорейской компании Sinokor магнат приобрел не менее 60 судов общей стоимостью более $3 млрд (242 млрд рублей).

