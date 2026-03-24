Европейский миллиардер разбогател на блокаде Ормузского пролива

Итальянский миллиардер Джанлуиджи Апонте, владелец контейнерного гиганта MSC, активно скупает супертанкеры на фоне блокировки Ормузского пролива, сообщает издание Forbes. Через посредника в лице южнокорейской компании Sinokor магнат приобрел не менее 60 судов общей стоимостью более $3 млрд.

Эксперты отрасли опасаются, что такая концентрация флота позволит Апонте монополизировать рынок и диктовать свои условия на перевозку нефти. Схемы закупок намеренно скрыты через сеть офшоров и подставных фирм, однако связь с семьей Апонте подтверждают данные о регистрации судов, сказано в публикации. На текущий момент структуры миллиардера контролируют до 17% глобального флота супертанкеров и почти 40% судов на спотовом рынке.

Они стремятся получить как можно большую долю рынка, чтобы, по сути, установить ценовую власть над ставками, — добавил аналитик Фредрик Дибвад.

Блокада важнейшей энергетической артерии после начала военной операции США и Израиля против Ирана привела к рекордному росту цен на фрахт. Пока экспорт через пролив парализован, компания Апонте использует свои суда как плавучие хранилища для сырой нефти.

Доход от аренды одного такого танкера достигает $500 тыс. (более 40,93 млн рублей) в день, что в 10 раз превышает показатели прошлого года. Апонте успел перебросить пустые танкеры в регион еще за несколько недель до начала боевых действий, обеспечив себе стратегическое преимущество.

Ранее финансист Станислав Митрахович заявил, что, пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.