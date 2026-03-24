24 марта 2026 в 23:57

Немецкий автопроизводитель готов производить ПВО для Израиля

FT: Volkswagen планирует помочь Израилю в производстве ПВО на своих заводах

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
Немецкий автогигант Volkswagen ведет переговоры о выпуске военной продукции для израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщает The Financial Times. Речь идет о спасении завода в Оснабрюке, которому грозило закрытие, путем перепрофилирования на оборонные заказы.

Переговоры ведутся с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defence Systems — создателем знаменитого «Железного купола». На заводе в Оснабрюке планируют производить грузовики для транспортировки ракет, а также пусковые установки и электрогенераторы для этой системы ПРО. Таким образом автопроизводитель рассчитывает сохранить все 2300 рабочих мест, которые оказались под угрозой.

Правительство Германии активно поддерживает инициативу, что может ускорить запуск производства. Если решение будет принято, выпуск компонентов начнется в течение 12–18 месяцев.

«Железный купол» — это тактическая система противоракетной обороны, которую Израиль использует с 2011 года. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет дальностью до 70 км. Одна батарея покрывает территорию до 150 квадратных километров и включает три-четыре пусковые установки, каждая из которых запускает до 20 ракет-перехватчиков Tamir. Особенность системы — она сбивает только те снаряды, которые угрожают населенным пунктам, игнорируя те, что падают в безлюдной местности.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов обратил внимание, что израильская система противовоздушной обороны не может эффективно отражать массированные удары Ирана. По его словам, даже «Железный купол» неспособен противостоять одновременной атаке беспилотников и баллистических ракет.

Volkswagen
ПВО
Израиль
производство
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

