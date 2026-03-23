Генерал ответил, почему «Железный купол» не спасает Израиль от атак Ирана Генерал Попов: ПВО Израиля не справляется с массированными атаками Ирана

Израильская система противовоздушной обороны не может эффективно отражать массированные удары Ирана, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, даже «Железный купол» не способен противостоять одновременной атаке беспилотников и баллистических ракет.

Любая система ПВО не гарантирует стопроцентного обеспечения безопасности воздушного пространства, личного состава и народа. Израильские системы привыкли работать, когда против них выступает слабое государство, и налеты не групповые или массированные, а эпизодические. Ираном сейчас осуществляются атаки, когда несколько единиц беспилотников летят на разных высотах, и выявить, кто действительно нарушитель воздушного пространства и имеет большой боевой потенциал, а кто идет пустышкой, сложно. В это же время идет налет баллистических ракет, на которые тоже нужно обращать внимание, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что израильские системы ПВО не могут оперативно обработать данные по каждому беспилотнику. В связи с этим, по словам генерала, им приходится выбирать наиболее важные цели, которые представляют большую угрозу и эффективнее обходят систему противовоздушной обороны.

Расход боеприпасов имеет значение. Нет подвоза вовремя, где-то их нужно тестировать, дополнительно регулировать и потом поставлять уже на пусковые установки. Это задержка времени. Все это отрицательно сказывается. Преодолеть такие трудности и эффективно обеспечить безопасность своего воздушного пространства, даже при их хваленой системе «Железного купола», не представляется возможным, — заключил Попов.

Ранее доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что иранская двухступенчатая ракета «Саджиль» способна вернуть Израиль в каменный век. По его словам, у Ирана достаточно вооружения, чтобы вывести из строя критически важные объекты инфраструктуры противника.