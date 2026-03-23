Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 15:18

Генерал ответил, почему «Железный купол» не спасает Израиль от атак Ирана

Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильская система противовоздушной обороны не может эффективно отражать массированные удары Ирана, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, даже «Железный купол» не способен противостоять одновременной атаке беспилотников и баллистических ракет.

Любая система ПВО не гарантирует стопроцентного обеспечения безопасности воздушного пространства, личного состава и народа. Израильские системы привыкли работать, когда против них выступает слабое государство, и налеты не групповые или массированные, а эпизодические. Ираном сейчас осуществляются атаки, когда несколько единиц беспилотников летят на разных высотах, и выявить, кто действительно нарушитель воздушного пространства и имеет большой боевой потенциал, а кто идет пустышкой, сложно. В это же время идет налет баллистических ракет, на которые тоже нужно обращать внимание, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что израильские системы ПВО не могут оперативно обработать данные по каждому беспилотнику. В связи с этим, по словам генерала, им приходится выбирать наиболее важные цели, которые представляют большую угрозу и эффективнее обходят систему противовоздушной обороны.

Расход боеприпасов имеет значение. Нет подвоза вовремя, где-то их нужно тестировать, дополнительно регулировать и потом поставлять уже на пусковые установки. Это задержка времени. Все это отрицательно сказывается. Преодолеть такие трудности и эффективно обеспечить безопасность своего воздушного пространства, даже при их хваленой системе «Железного купола», не представляется возможным, — заключил Попов.

Ранее доктор военных наук, капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что иранская двухступенчатая ракета «Саджиль» способна вернуть Израиль в каменный век. По его словам, у Ирана достаточно вооружения, чтобы вывести из строя критически важные объекты инфраструктуры противника.

ПВО
дроны
ракеты
Иран
Израиль
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
«Это кризис»: в Раде пожаловались на коллапс госуправления на Украине
Увеличилось число жертв пожара в квартире циркача
Дальше
Самое популярное
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.