В Вене раскрыли истинный смысл заявлений Макрона о ядерном оружии Ульянов: последние заявления Макрона говорят о подготовке Парижа к ядерной гонке

Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона показывают, что Париж готовится участвовать в гонке ядерных вооружений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, это будет полностью непрозрачный процесс.

Заявления президента Франции как раз указывают на то, что, по крайней мере, в своем национальном качестве Франция собирается заняться гонкой ядерных вооружений. И об этом объявлено публично. <…> Это серьезное изменение в позиции Франции по сравнению с тем, к чему мы привыкли, — объяснил Ульянов.

Ранее стало известно, что речь президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной доктрине полностью совпадает с аналогичными заявлениями его предшественников. Как отмечали европейские источники, решение о применении инструментов сдерживания также остается за главой государства. По их словам, Париж придерживается постепенного подхода, который «предоставляет европейским союзникам возможность участвовать в учениях сил сдерживания».