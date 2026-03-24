24 марта 2026 в 12:48

В Вене раскрыли истинный смысл заявлений Макрона о ядерном оружии

Ульянов: последние заявления Макрона говорят о подготовке Парижа к ядерной гонке

Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона показывают, что Париж готовится участвовать в гонке ядерных вооружений, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, это будет полностью непрозрачный процесс.

Заявления президента Франции как раз указывают на то, что, по крайней мере, в своем национальном качестве Франция собирается заняться гонкой ядерных вооружений. И об этом объявлено публично. <…> Это серьезное изменение в позиции Франции по сравнению с тем, к чему мы привыкли, — объяснил Ульянов.

Ранее стало известно, что речь президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной доктрине полностью совпадает с аналогичными заявлениями его предшественников. Как отмечали европейские источники, решение о применении инструментов сдерживания также остается за главой государства. По их словам, Париж придерживается постепенного подхода, который «предоставляет европейским союзникам возможность участвовать в учениях сил сдерживания».

Россия
дипломаты
Михаил Ульянов
Франция
ядерное оружие
