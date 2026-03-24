Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана

Запад пытается настроить страны Средней Азии против Ирана, заявил РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев. По его мнению, таким образом вносится раскол в мусульманский мир.

[Западные страны] пытаются навязать, что это шииты [во всем виноваты]. <...> Эти игры, опасные игры, они уже подходят к красной черте. <...> Ведь они пытаются раздробить мусульманский мир, — сказал Досалиев.

Эксперт отметил, что в последнее время в социальных сетях фиксируется появление анонимных публикаций, направленных на разжигание противоречий между шиитами, составляющими большинство населения Ирана, и суннитами, преобладающими в странах Средней Азии. Целью подобных действий он считает снижение уровня симпатии к Ирану, формирование антииранских настроений и усиление разделения внутри мусульманского мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Латинской Америке и на Ближнем Востоке напрямую связаны с попытками Запада удержать остатки своего доминирования. По его словам, происходящее в указанных регионах носит драматический характер. Глава МИД России также охарактеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.