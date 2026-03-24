24 марта 2026 в 11:59

Военный эксперт обвинил Запад в настраивании Средней Азии против Ирана

Военэксперт Досалиев: Запад пытается настроить Среднюю Азию против Ирана

Тегеран Тегеран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Запад пытается настроить страны Средней Азии против Ирана, заявил РИА Новости военный эксперт, ветеран спецслужб Киргизии Нурлан Досалиев. По его мнению, таким образом вносится раскол в мусульманский мир.

[Западные страны] пытаются навязать, что это шииты [во всем виноваты]. <...> Эти игры, опасные игры, они уже подходят к красной черте. <...> Ведь они пытаются раздробить мусульманский мир, — сказал Досалиев.

Эксперт отметил, что в последнее время в социальных сетях фиксируется появление анонимных публикаций, направленных на разжигание противоречий между шиитами, составляющими большинство населения Ирана, и суннитами, преобладающими в странах Средней Азии. Целью подобных действий он считает снижение уровня симпатии к Ирану, формирование антииранских настроений и усиление разделения внутри мусульманского мира.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Латинской Америке и на Ближнем Востоке напрямую связаны с попытками Запада удержать остатки своего доминирования. По его словам, происходящее в указанных регионах носит драматический характер. Глава МИД России также охарактеризовал действия США и Израиля против Ирана как жесткую военную агрессию.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генштаб ВС России подготовит свыше 70 тыс. специалистов беспилотных систем
Трамп выбрал спорный способ голосования на выборах во Флориде
В Госдуме оценили шансы Валиевой вернуться к предыдущему уровню катания
Что известно о проекте запрета обвинительных публикаций в СМИ
Лихачев оценил значение строительства АЭС в Узбекистане
Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры
«Мы не слышали»: Песков об ударах Израиля по судам с «российским оружием»
Бомбардировщик ВС США подал сигнал бедствия
«Хороший выбор»: Шлеменко о сотрудничестве бойца Джонса с IBA Bare Knuckle
Молдавия введет режим ЧП сроком на два месяца
Власти Подмосковья экстренно обратились к местным жителям
Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры
Овчинский: в Москве демонтировали более 850 домов в рамках реновации
Сотрудничавшего с СБУ россиянина наказали за госизмену
Танкер с нефтью пересек Ормузский пролив впервые с 28 февраля
Что известно о месте исчезновения пропавших на Волге школьников
Мужчина нарвался на жесткое наказание после наглой выходки в метро Москвы
В российском регионе задержали устроивших диверсию мужчину и подростка
Наступление ВС РФ на Харьков 24 марта: войска дезертируют, Купянск-Узловой
Финансист рассказала, какие товары подешевеют в апреле
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
