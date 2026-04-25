Росавиация временно закрыла аэропорты в Екатеринбурге и Перми

Росавиация сообщила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в двух аэропортах. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Речь идет об аэропортах Екатеринбурга и Перми. Ограничения введены в Кольцово и Большом Савино.

В сообщении отмечается, что меры носят временный характер. Также Росавиация уточнила, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем ранее стало известно об ограничениях в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Речь идет о воздушных гаванях Беслан, Северный и Магас.

В то же время Росавиация сняла ограничения на выполнение полетов в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. С учетом позиции Минтранса и МИД отменило рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в/из ОАЭ.

До этого Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта в Калуге. В то же время аэропорт Сочи переходил на усиленный режим работы. В ведомстве объяснили, что причиной стали неблагоприятные погодные условия. На тот момент в аэропорту приземлились всего 10 рейсов, вылетели 12 бортов.