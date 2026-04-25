Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 04:35

В Бурятии после схода лавины погибла женщина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Турист, найденный погибшим в месте схода лавины в горах Бурятии, оказался женщиной 1984 года рождения, заявили в Республиканском агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают поиски.

Судьба троих мужчин неизвестна. На данный момент выдвинуто предположение, что они могут находиться под снежной массой.

Сообщается, что группа туристов, попавшая под лавину, состояла из семи человек. Троих мужчин удалось найти живыми. Один из них был госпитализирован. Еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Было известно, что группа из семи человек поднималась к пику Конституции. Лавина сошла в районе перевала 26-го Партийного Съезда. Трое были вне зоны схода. Они получили легкие травмы и передали информацию о случившемся по рации. Четверых продолжали искать, их состояние неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами. Еще один, как позже выяснилось, инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых.

Регионы
Россия
Бурятия
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.