В Бурятии после схода лавины погибла женщина

Турист, найденный погибшим в месте схода лавины в горах Бурятии, оказался женщиной 1984 года рождения, заявили в Республиканском агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Спасатели продолжают поиски.

Судьба троих мужчин неизвестна. На данный момент выдвинуто предположение, что они могут находиться под снежной массой.

Сообщается, что группа туристов, попавшая под лавину, состояла из семи человек. Троих мужчин удалось найти живыми. Один из них был госпитализирован. Еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Было известно, что группа из семи человек поднималась к пику Конституции. Лавина сошла в районе перевала 26-го Партийного Съезда. Трое были вне зоны схода. Они получили легкие травмы и передали информацию о случившемся по рации. Четверых продолжали искать, их состояние неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двое из троих погибших на горе Мунку-Сардык в Бурятии были туристами. Еще один, как позже выяснилось, инструктором-проводником. В уголовном деле по факту трагедии фигурируют трое обвиняемых.