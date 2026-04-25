Всплыли новые подробности о попавшей под лавину группе туристов в Бурятии

В горах Бурятии под лавину попала туристическая группа из Иркутской области. Информацию о происшествии подтвердили в следственном управлении СК по региону.

В настоящее время следствием установлена личность всех членов группы, попавших под лавину. На перевале находилась группа из семи человек, среди которых были два гида и пятеро туристов из Иркутской области: четверо мужчин и одна женщина, — говорится в сообщении.

Было известно, что группа из семи человек поднималась к пику Конституции. Лавина сошла в районе перевала 26-го Партийного Съезда. Трое были вне зоны схода. Они получили легкие травмы и передали информацию о случившемся по рации. Четверых продолжали искать, их состояние неизвестно. Возбуждено уголовное дело.

До этого трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.