25 апреля 2026 в 05:12

В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды

Майский метеорный поток Эта-Аквариды в 2026 году будет особенно ярким, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В ночь на 6 мая жители России смогут увидеть до 40 метеоров в час.

Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток, — рассказали в планетарии.

Эта-Аквариды, или Майские Аквариды, считаются ежегодным небесным явлением. Поток идет из созвездия Водолея. Наблюдать его можно с 19 апреля по 28 мая, но лучше всего для запечатления красоты подойдут первые числа мая. Так как именно в этот период активность набирает максимальных оборотов.

В планетарии уточнили, что уже с 3 мая можно будет увидеть 30 и более метеорных вспышек в час. Появление этого метеорного потока связано с пылевым следом, который оставила комета Галлея.

Ранее астроном Людмила Кошман рассказала, что первым весенним метеорным потоком будут Лириды с пиком 22 апреля. В этом году специалист ожидала скорость до 18 метеоров в час.

Ученые назвали число проживающих на загрязненной ЧАЭС территории жителей
Российские военные нанесли сокрушительный удар по «подземной» армии ВСУ
Взрывы прогремели рядом с военной базой одной из стран Африки
Средства ПВО не дали ВСУ поразить Севастополь
Известный спасатель мог погибнуть при сходе лавины в Бурятии
Удары по Украине сегодня, 25 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться
Помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону СВО
Почему не работает WhatsApp 25 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Американская «радиостанция судного дня» вышла в эфир со странным сообщением
США «подавили» протест Британии в вопросе сделки по F-16
Подвиг ликвидаторов и «мирный атом»: фото с выставки, посвященной ЧАЭС
В Госдуме предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия
Российские войска взорвали секретный штаб украинских дронов
Гинцбург рассказал, какие технологии используют в создании онковакцины
Захарова отправила «погулять» спикера парламента Молдавии
Власти Вашингтона опозорились перед визитом Карла III
Россиянин ударил ребенка кулаком по лицу в ответ на просьбу сесть к окну
Уволенная Трампом чиновница дерзко нарушила важнейший протокол
Дачников предупредили о риске сесть в тюрьму из-за некоторых растений
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
