В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды

Майский метеорный поток Эта-Аквариды в 2026 году будет особенно ярким, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. В ночь на 6 мая жители России смогут увидеть до 40 метеоров в час.

Пик активности потока произойдет в ночь 6 мая 2026 года, ожидается до 40 метеоров в час. Майские Аквариды — красивый и богатый метеорный поток, — рассказали в планетарии.

Эта-Аквариды, или Майские Аквариды, считаются ежегодным небесным явлением. Поток идет из созвездия Водолея. Наблюдать его можно с 19 апреля по 28 мая, но лучше всего для запечатления красоты подойдут первые числа мая. Так как именно в этот период активность набирает максимальных оборотов.

В планетарии уточнили, что уже с 3 мая можно будет увидеть 30 и более метеорных вспышек в час. Появление этого метеорного потока связано с пылевым следом, который оставила комета Галлея.

Ранее астроном Людмила Кошман рассказала, что первым весенним метеорным потоком будут Лириды с пиком 22 апреля. В этом году специалист ожидала скорость до 18 метеоров в час.