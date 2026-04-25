Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства

Судебные приставы начали процедуру обращения в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, передает ТАСС. Основанием для этого стало решение суда по иску Генеральной прокуратуры России.

В материалах отмечается, что Главное межрегиональное управление ФССП открыло исполнительное производство об обращении в собственность государства движимого и недвижимого имущества. Уточняется, что речь идет об активах на сумму около 1,2 млрд рублей, включая коммерческие организации, объекты недвижимости, автомобили премиум класса и предметы роскоши.

Суд установил отсутствие подтвержденных законных доходов для приобретения указанного имущества, подчеркнули в источнике. В результате принято решение о передаче всех перечисленных активов в доход государства в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что бывшего топ-менеджера «Роснано» Сергея Вахтерова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей. Речь идет о продаже долей корпорации в производителе химической продукции «Акрилан». Вахтерову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уточняется, что Мещанский районный суд Москвы 15 апреля отправил его под стражу по ходатайству Следственного департамента МВД.