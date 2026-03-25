Экс-госсекретарь США назвал российского хоккеиста своим кумиром

Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в юности восхищался советским хоккеистом Владиславом Третьяком. По словам политика, именно этот спортсмен оказал на него сильное впечатление в детстве.

Моим кумиром в детстве на самом деле был российский игрок по фамилии Третьяк. Вероятно, он был величайшим вратарем своей эпохи, — сказал Блинкен на выступлении в институте политики при Гарвардской школе Кеннеди.

Владислав Третьяк на протяжении многих лет защищал ворота ЦСКА и сборной СССР. В его активе — три золотые олимпийские медали, десять побед на чемпионатах мира и девять титулов чемпиона Европы. В 1989 году он был включен в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто, а Международная федерация хоккея позже признала его лучшим игроком XX века и включила в свой Зал славы.

С 2006 года Владислав Третьяк занимает пост президента Федерации хоккея России, продолжая курировать развитие национальных команд и систему подготовки молодых игроков.

Ранее Третьяк заявил, что основное спортивное событие 2025 года — это рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, историки в будущем будут называть начало XXI века «эпохой Овечкина».