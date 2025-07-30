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30 июля 2025 в 20:18

Китай раскрыл позицию по закупкам российской нефти на фоне санкций США

Китай продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Китай продолжит закупать нефть из России, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотт Бессант. По данным источника, это сотрудничество продолжится, даже несмотря на предупреждения Вашингтона о возможных штрафных пошлинах. Таким образом закончились двухдневные прошедшие в Стокгольме торговые переговоры между делегациями США и КНР.

Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они готовы платить пошлину в 100 процентов, — отметил Бессант.

Он также подчеркнул, что в разговоре с китайскими чиновниками выразил недовольство продолжающимися поставками нефти из России и Ирана. Он предупредил Пекин, что продолжение экспорта товаров двойного назначения в РФ может навредить торговым отношениям КНР с Евросоюзом.

Любой, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть к этому готов, — заключил глава Минфина.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай будет самостоятельно определять свою энергетическую стратегию, исходя из национальных интересов. По его словам, Пекин примет меры для обеспечения энергетической безопасности в ответ на угрозы Вашингтона ввести пошлины за покупку российских энергоносителей.

Китай
США
пошлины
нефть
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