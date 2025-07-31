«Победа не за горами»: Кадыров заявил, что противники РФ начали тревожиться Кадыров заявил, что победа России над врагами уже не за горами

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в эмоциональном посте в Telegram обратился к теме противостояния с противниками России, заявив, что победа уже близка. Он подчеркнул несгибаемость российского народа перед лицом внешних угроз.

Враги смотрят на нас с отвращением и злобой — потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал все, чтобы мы сегодня были. <...>. Нас не сломать — не потому, что мы неуязвимы, а потому, что мы не отступаем, — указал Кадыров.

Политик отметил, что противники недооценивают силу духа и единство граждан страны. Сейчас наступил критически важный момент, когда необходимо сохранять бдительность и сплоченность. Он охарактеризовал современных россиян как «хладнокровных, молчаливых, собранных», что, по его мнению, особенно тревожит противников. Кадыров уверен, что никакие интриги и планы врагов не смогут сломить российский народ, стоящий плечом к плечу за свою землю и истину.

И сколько бы они ни шептали в темноте, сколько бы ни строили планы, победа наша не за горами, — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров объяснил, почему перестал смеяться. По его словам, это связано с напряженной ситуацией и действиями противников. Он подчеркнул, что невидимый враг, чьи замыслы остаются неясными, пытается сломить русских.