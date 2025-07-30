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30 июля 2025 в 21:08

Найденные ФБР документы о вмешательстве в выборы планировали уничтожить

Fox News: найдены приготовленные к уничтожению бумаги о вмешательстве в выборы

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Сотрудникам ФБР удалось обнаружить секретные документы по расследованию якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года, которые были подготовлены к уничтожению, заявили журналисты Fox News. По их словам, бумаги лежали в мешках в секретном помещении в штаб-квартире бюро.

Руководство ФБР занимается рассекречиванием одного из важных документов совместно с представителями ЦРУ, АНБ, Минюста и аппарата директора национальной разведки, отметили журналисты. Позже его передадут юридическому комитету Сената Конгресса США, планирующему его обнародовать.

Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард предоставила факты, подтверждающие, что обвинения в адрес России о якобы вмешательство в выборы были сфальсифицированы администрацией экс-президента США Барака Обамы. По ее словам, Белым домом передавались СМИ ложные данные о наличии у ЦРУ доказательств воздействия на выборный процесс.

Позже американский лидер Дональд Трамп заявил, что подобные действия Демократической партии являются преступлением Обамы. Глава США подчеркнул, что никаких вопросов в этой теме быть не может.

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Найденные ФБР документы о вмешательстве в выборы планировали уничтожить
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