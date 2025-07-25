Трамп рассказал о главном обмане Барака Обамы Трамп назвал фейк о вмешательстве России в выборы преступлением Обамы

Распространение Демократической партией фальшивых данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года является преступлением экс-главы государства Барака Обамы, передает заявление американского лидера Дональда Трампа пресс-служба Белого дома. В этой теме не может быть никаких вопросов, добавил он.

Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов, — сказал Трамп.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард предоставила подтверждения факта фальсификации администрацией Обамы обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы. По ее словам, в СМИ передавались ложные данные о якобы наличии следов Москвы. При этом информация о том, что РФ не пыталась взломать электронную избирательную систему, была скрыта.

Позже Трамп обратился к Минюсту США и потребовал расследования фабрикации администрацией Обамы сведений о вмешательстве России в выборы. По его мнению, подобные действия являются государственной изменой со стороны бывших властей страны, сформированных демократами.