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25 июля 2025 в 21:05

Трамп рассказал о главном обмане Барака Обамы

Трамп назвал фейк о вмешательстве России в выборы преступлением Обамы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Распространение Демократической партией фальшивых данных о якобы вмешательстве России в выборы президента США 2016 года является преступлением экс-главы государства Барака Обамы, передает заявление американского лидера Дональда Трампа пресс-служба Белого дома. В этой теме не может быть никаких вопросов, добавил он.

Он совершил преступление, на этот счет нет никаких вопросов, — сказал Трамп.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард предоставила подтверждения факта фальсификации администрацией Обамы обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы. По ее словам, в СМИ передавались ложные данные о якобы наличии следов Москвы. При этом информация о том, что РФ не пыталась взломать электронную избирательную систему, была скрыта.

Позже Трамп обратился к Минюсту США и потребовал расследования фабрикации администрацией Обамы сведений о вмешательстве России в выборы. По его мнению, подобные действия являются государственной изменой со стороны бывших властей страны, сформированных демократами.

Дональд Трамп
Барак Обама
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