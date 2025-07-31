Цунами из-за подземных толчков на Камчатке дошло до другого государства Вызванное землетрясением на Камчатке цунами дошло до берегов Перу

Мощное цунами, вызванное землетрясением магнитудой 8,7 на Камчатке, распространилось через Тихий океан и достигло побережья Перу. По данным национального центра по чрезвычайным ситуациям, опубликованным в социальной сети X, высота волн может составить от 0,78 до 1,86 метра.

Началось прибытие цепочки волн, это явление продолжится до 14:11 (22:11 по московскому времени) по всему побережью. Ожидается высота волн между 0,78 и 1,86 метра, — указано в сообщении.

В среду на Камчатке было зафиксировано три подземных толчка: основной магнитудой 8,7 и два афтершока магнитудой 5,1 и 5,0 у Курильских островов. Власти оперативно объявили угрозу цунами для прибрежных районов. Хотя волны не представляют критической опасности, жителям рекомендуют соблюдать осторожность. Это самое сильное землетрясение в регионе с 1952 года.

Ранее сообщалось, что критическая разница в сейсмической энергии землетрясений в восемь и девять баллов стала причиной отсутствия серьезных разрушений на Камчатке, как это было в Японии в 2011 году. Несмотря на то, что в российском регионе магнитуда достигала 8,7, разница в 0,3 балла является существенной.