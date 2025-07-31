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31 июля 2025 в 00:03

Сбой в британских воздушных перевозках затронул сотни тысяч пассажиров

Sky News: в Великобритании произошел масштабный сбой в воздушных перевозках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный технический сбой в системе управления воздушным движением парализовал работу британских аэропортов, включая лондонские Хитроу, Гатвик и Сити. Проблемы с радарным оборудованием привели к приостановке вылетов по всей стране, затронув сотни тысяч пассажиров, передает Sky News.

Инцидент вызвал каскадные задержки рейсов. Он мог повлиять на 577 тысяч пассажиров, планировавших вылететь 30 июля. Всего в этот день должно было состояться 3080 вылетов и 3090 прилетов по расписанию.

Оператор NATS оперативно устранил неполадку. Сейчас он начал восстановление нормального режима работы.

Наши инженеры восстановили работу системы, которая была повреждена сегодня днем. В настоящее время мы приступили к возобновлению нормальной работы в лондонском регионе. Мы продолжаем тесно сотрудничать с авиакомпаниями и аэропортами, чтобы минимизировать сбои, — заявили в NATS.

Несмотря на оперативное устранение неисправности, последствия сбоя могут ощущаться в течение всего дня. Авиакомпании предупредили пассажиров о возможных задержках и рекомендовали уточнять информацию о рейсах перед вылетом.

Ранее сообщалось о хакерской атаке на информационные системы «Аэрофлота», что привело к сбоям в их работе. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Как отметил военный политолог Александр Перенджиев, избежать трагедии позволил вовремя выявленный взлом систем авиакомпании.

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