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04 июля 2025 в 18:17

Названа серьезная причина отказа россиянам в шенгенских визах

АТОР: россиянам часто отказывают в шенгенской визе из-за подделки документов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди наиболее распространенных причин отказа россиянам в шенгенской визе значатся фальсификация документов и отсутствие постоянного дохода, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Там отметили, что важно тщательно готовить документы и избегать любых неточностей.

В АТОР при этом подчеркивается, что количество отказов в визе гражданам РФ в 2024 году сократилось почти в два раза. Эта доля составила 7,5%.

Причины отказа в шенгенской визе могут быть разными. Одной из самых серьезных причин отказа является подделка документов. Чаще всего фальсифицируют справки с работы, банковские выписки, выписки из Пенсионного фонда и «Госуслуг», — сказано в публикации.

Кроме того, россиянам могут отказать в визе, если предыдущий шенген не был использован по назначению. Например, визу открыли через Италию, но путешественник въезжал через другую страну.

Ранее стало известно, что российским туристам при транзите через международные зоны аэропортов Испании придется иметь при себе специальную транзитную визу (TAP). Нововведения вступят в силу с 12 июля 2025 года.

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