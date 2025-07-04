Востоковед раскрыл, выгодно ли Китаю затягивать СВО на Украине Востоковед Котков заявил, что Китаю невыгодно затягивать конфликт РФ и Украины

Китаю экономически невыгоден длительный конфликт России и Украины, заявил «Ридусу» востоковед Кирилл Котков. Так он отреагировал на слова министра иностранных дел КНР Ван И о том, что Пекину выгодно затягивание СВО исходя из геостратегических соображений.

С одной стороны, Китай дружит с Россией, а с другой — экономические связи Китая с западными странами более важны, чем отношения с Россией. Кроме сырья, Россия ничего не может предоставить Китаю, в отличие от того же Запада, — подчеркнул Котков.

По его словам, КНР пытается сохранять отношения с каждой из этих сторон, преследуя свои личные цели. Затягивание СВО на Украине никак не связано с действиями Китая, заключил эксперт.

Ван И ранее заявил, что Китай не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин. Об этом он сообщил на закрытых переговорах с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас.