Правительство Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским готовит побег на Запад, сообщил в своем Telegram-канале экс-нардеп Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, об этом свидетельствует утечка документа. Ему не был присвоен гриф секретности, поэтому украинские чиновники показали данные своим близким.

Секретный документ, разосланный кабмином по госорганам, подтверждает: украинские власти готовят места для министерств и ведомств в западных областях страны на случай необходимости, — отметил он.

Мосийчук обратил внимание, что власти пытаются выдать утечку за фальшивый документ, но он настоящий. В частности, его предоставили одному из должностных лиц, «выполняющему властные полномочия», объяснил бывший народный депутат.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что украинскому руководству во главе с президентом Владимиром Зеленским пришло время смириться с тем, что Киев не сможет вернуть потерянные территории. По его словам, Зеленский продолжает выдавать желаемое за действительное.