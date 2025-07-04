«Никогда не сможет»: в Британии вынесли вердикт Киеву Аналитик Меркурис призвал Киев смириться с невозможностью возврата территорий

Украинскому руководству во главе с президентом Владимиром Зеленским пришло время смириться с тем, что Киев не сможет вернуть потерянные территории, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, Зеленский продолжает выдавать желаемое за действительное.

Что точно правда: Украина никогда не сможет вернуть территории, которые потеряла. Все, что остается политической верхушке Украины, — принять это, — отметил он.

Как отмечает аналитик, текущую ситуацию уже объективно оценивают как западные партнеры Украины в ЕС и США, так и простые украинцы. Однако политическое руководство во главе с Зеленским продолжает упорно игнорировать очевидные факты.

Ранее Меркурис саркастично назвал президента Франции Эммануэля Макрона «гением дипломатии». Аналитик прокомментировал звонок главы республики российскому лидеру Владимиру Путину. Меркурис напомнил Макрону о его низком статусе в Москве.

До этого британский аналитик заявил, что страны Евросоюза в ходе отключения Прибалтики от российских электросетей планировали спровоцировать энергокризис в Калининграде. Эксперт заверил, что такие планы существуют с 2018 года.