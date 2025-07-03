Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 июля 2025 в 12:52

В Британии жестко прошлись по Макрону после звонка Путину

Аналитик Меркурис в шутку назвал Макрона гением дипломатии после звонка Путину

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский аналитик Александр Меркурис саркастично назвал президента Франции Эммануэля Макрона «гением дипломатии». На своем YouTube-канале он прокомментировал звонок главы республики российскому лидеру Владимиру Путину. Меркурис напомнил Макрону о его низком статусе в Москве.

Макрон, возможно, не осознает, что его кредит доверия в Москве довольно мал. <...> Он этого не понимает и по-прежнему считает себя гением дипломатии, — с иронией заявил аналитик.

Первый за три года телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник, 1 июля. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Путин напомнил Макрону, что кризис на Украине стал следствием действий западных стран.

После звонка президенту России глава Франции позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Макрон доложил ему содержание беседы с Путиным и напомнил о позиции Москвы по конфликту.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл график главы государства на 3 июля. Представитель Кремля анонсировал международный телефонный разговор, который пройдет вечером.

Эммануэль Макрон
Владимир Путин
Британия
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки, которые привели Зеленского к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.