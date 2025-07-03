В Британии жестко прошлись по Макрону после звонка Путину

В Британии жестко прошлись по Макрону после звонка Путину Аналитик Меркурис в шутку назвал Макрона гением дипломатии после звонка Путину

Британский аналитик Александр Меркурис саркастично назвал президента Франции Эммануэля Макрона «гением дипломатии». На своем YouTube-канале он прокомментировал звонок главы республики российскому лидеру Владимиру Путину. Меркурис напомнил Макрону о его низком статусе в Москве.

Макрон, возможно, не осознает, что его кредит доверия в Москве довольно мал. <...> Он этого не понимает и по-прежнему считает себя гением дипломатии, — с иронией заявил аналитик.

Первый за три года телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник, 1 июля. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Путин напомнил Макрону, что кризис на Украине стал следствием действий западных стран.

После звонка президенту России глава Франции позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Макрон доложил ему содержание беседы с Путиным и напомнил о позиции Москвы по конфликту.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл график главы государства на 3 июля. Представитель Кремля анонсировал международный телефонный разговор, который пройдет вечером.