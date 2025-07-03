В графике Путина оказался международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 3 июля, проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля не уточнил, кто станет участниками беседы, передает ТАСС.

Уже вечером, точно после 18:00–19:00, мы проинформируем о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента, — заявил Песков.

Ранее Путин впервые за долгое время пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры не созванивались три года. В ходе переговоров Путин напомнил французскому коллеге, что нынешний украинский кризис стал результатом действий стран Запада.

Песков, комментируя возможность встречи президентов, сказал, что им достаточно общаться по телефону для обмена позициями. По словам представителя Кремля, речи об очной встрече Путина и Макрона не идет после недавней беседы.

При этом президент Франции созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским после общения с главой РФ. Макрон проинформировал его о содержании беседы с Путиным.