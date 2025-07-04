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04 июля 2025 в 18:02

Водонаева прилегла на кладбище в США

Водонаева сняла видео с кладбища в США среди могил

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Блогер и модель Алена Водонаева сняла видео на кладбище в США. Знаменитость опубликовала ролик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезда лежала на траве в темных очках.

На опубликованном видео знаменитость лежала и читала стихотворение. При этом она снимала и надевала очки обратно. Рядом никого не было. Запись сделана в Салеме, штат Массачусетс.

Ранее Водонаева заявила, что мат в русском языке является нормой, а на инициативу увеличить штрафы за его употребление не стоит обращать внимания. Телеведущая так ответила на вопрос, готова ли она платить за нецензурную лексику и считает ли она нормальным использование мата на сцене и в творчестве.

Зампред Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщал, что Водонаева пришла в нижнюю палату парламента как эксперт для выступления на круглом столе по теме защиты репутации. Знаменитость появилась в законодательном органе весной. По словам Свинцова, Водонаева рассказала о методах борьбы с хейтом.

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