Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 18:16

Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины

Der Spiegel: Мерц и Трамп провели переговоры по усилению украинской системы ПВО

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили усиление украинской системы ПВО, однако конкретных договоренностей достигнуто не было, пишет издание Der Spiegel. Сообщается, что Берлин готов финансировать закупки американских зенитных комплексов Patriot для передачи Киеву, но Вашингтон пока не дал четкого ответа.

По сведениям журнала, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Украине вооружений. До этого официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что на днях канцлер «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае предложил США совместную схему поставок, однако переговоры сошли на нет, отмечается в материале. В середине июля Писториус посетит Вашингтон, чтобы вновь поднять этот вопрос.

Как заявил ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя временную остановку военных поставок США Киеву, Украина до 2023 года обходилась без ЗРК Patriot, так что это не какая-то «панацея» от атак с воздуха. По его словам, снабжение Украины будет продолжаться.

США
Германия
ФРГ
Украина
поставки оружия
переговоры
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.