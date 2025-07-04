Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили усиление украинской системы ПВО, однако конкретных договоренностей достигнуто не было, пишет издание Der Spiegel. Сообщается, что Берлин готов финансировать закупки американских зенитных комплексов Patriot для передачи Киеву, но Вашингтон пока не дал четкого ответа.

По сведениям журнала, Трамп в разговоре с Мерцем не взял на себя никаких обязательств в вопросе передачи Украине вооружений. До этого официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус рассказал, что на днях канцлер «очень сильно ратовал за поддержку Украины в области противовоздушной обороны».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус еще в мае предложил США совместную схему поставок, однако переговоры сошли на нет, отмечается в материале. В середине июля Писториус посетит Вашингтон, чтобы вновь поднять этот вопрос.

Как заявил ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев, комментируя временную остановку военных поставок США Киеву, Украина до 2023 года обходилась без ЗРК Patriot, так что это не какая-то «панацея» от атак с воздуха. По его словам, снабжение Украины будет продолжаться.